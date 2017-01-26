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«Укрзалізниця» планує порізати на брухт майже 15 тисяч вагонів

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ПАТ «Укрзалізниця» планує списати майже 15 тисяч вагонів. Реалізовуватиме металобрухт новостворена компанія із польським корінням. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у інтерв’ю виданню Бізнес.Цензор.

За словами Володимира Омеляна, у Кабміні вже працюють над тим, щоб надати дозвіл «Укрзалізниці» для списування вагонів.

«Зараз в Кабміні працюють над тим, щоб дозволити УЗ списувати вагони. Ще за часів Миколи Азарова це було заборонено. Всього заплановано списати близька 14,5 тисяч вагонів в наступному році, при тому, що залізниця анонсувала виробництво 9 тисяч нових. І цю кількість треба поставити під сумнів», – повідомив міністр.

Не менше запитань у міністра до компанії, яка займатиметься реалізацією порізаних на металобрухт вагонів.

«Найцікавіше інше: 14,5 тисяч вагонів – це орієнтовно 300 тисяч тонн металобрухту. Як він буде реалізовуватись? Виявляється, є якась загадкова електронна площадка, – кажуть з польським корінням, – яку було зареєстровано декілька місяців тому. І саме вона виграла тендер в «Укрзалізниці» на реалізацію цього металобрухту. Від цього рішення МЕРТ (Мінекономрозвитку – ред.) в шоці», – заявив Володимир Омелян.

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