«Укрзалізниця» планує порізати на брухт майже 15 тисяч вагонів

ПАТ «Укрзалізниця» планує списати майже 15 тисяч вагонів. Реалізовуватиме металобрухт новостворена компанія із польським корінням. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у інтерв’ю виданню Бізнес.Цензор.

За словами Володимира Омеляна, у Кабміні вже працюють над тим, щоб надати дозвіл «Укрзалізниці» для списування вагонів.

«Зараз в Кабміні працюють над тим, щоб дозволити УЗ списувати вагони. Ще за часів Миколи Азарова це було заборонено. Всього заплановано списати близька 14,5 тисяч вагонів в наступному році, при тому, що залізниця анонсувала виробництво 9 тисяч нових. І цю кількість треба поставити під сумнів», – повідомив міністр.

Не менше запитань у міністра до компанії, яка займатиметься реалізацією порізаних на металобрухт вагонів.

«Найцікавіше інше: 14,5 тисяч вагонів – це орієнтовно 300 тисяч тонн металобрухту. Як він буде реалізовуватись? Виявляється, є якась загадкова електронна площадка, – кажуть з польським корінням, – яку було зареєстровано декілька місяців тому. І саме вона виграла тендер в «Укрзалізниці» на реалізацію цього металобрухту. Від цього рішення МЕРТ (Мінекономрозвитку – ред.) в шоці», – заявив Володимир Омелян.