Українцям не доведеться змінювати права кожні 5 років,- Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що українцям не доведеться міняти водійські посвідчення кожні 5 років. Про це він написав на сторінці у Facebook, повідомляє Еспресо.

Аваков відповідав на запитання щодо того, що його заступниця Анастасія Дєєва заявила, що термін дії водійських прав українців скоротять відповідно до вимог ЄС.

«Є світова практика щодо водійських посвідчень і ми будемо її дотримуватися», – відреагував Аваков.

Він заявив, що «ніяких «кожні 5 років» не буде».

«Є діючі законні норми», – додав міністр.

Нагадаємо, напередодні Анастасія Дєєва заявила, що будуть встановлені нові терміни дії водійський прав від 5 до 15 років.

Фото: Еспресо