У зоні АТО бойовики поранили трьох українських військових

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, троє військовослужбовців отримали поранення. Зокрема, по одному військовослужбовцю було поранено в Троїцькому та Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів. Ще одного військового було поранено на Луганському напрямку. Про це Львівському порталу повідомили інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Протягом дня противник активно відкривав вогонь з легкого озброєння у бік захисників Новозванівки, а пізно ввечері застосував міномети у цьому районі. Також у Троїцькому сталися два ворожі мінометні обстріли. Перший з них відбувся опівдні і тривав менше години. Вдруге бандформування відкрили вогонь з мінометів вже після заходу сонця і впродовж трьох годин випустили більше 50 мінометних мін.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 14 ворожих обстрілів, зокрема 2 – з важкого озброєння.

Донецький напрямок

Противник був активним у всіх ключових районах протистояння, за виключенням Донецького аеропорту. Найважча обстановка зберігається у Авдіївці. Там перший ворожий обстріл наших позицій розпочався зі сходом сонця і тривав трохи більше години. Важкого озброєння при цьому противник не застосовував. Вдруге режим тиші на цих рубежах бандформування порушили вже після обіду і припинили обстріли наших позицій лише через три години. Тоді на рівні зі стрілецькою зброєю сили окупанта застосували міномети.

На світлодарській дузі противник порушив режим тиші двічі – вранці та перед заходом сонця. В обох випадках – без використання важкого озброєння.

На північних околицях Горлівки – у Зайцевому – відбулося три обстріли наших позицій – рано вранці, по обіді та пізно ввечері. Під час останнього ворог випустив 5 мінометних мін.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 7 ворожих обстрілів.

Маріупольський напрямок

Вперше у новому році бандформування застосували реактивну артилерію на цьому напрямку. Тричі бойовики вистрілили з переносних реактивних установок «Град-П» (Партизан) під час чергового обстрілу наших позицій поблизу Красногорівки. Саме на ділянці фронту Красногорівка – Мар’їнка вчора було найгарячіше. Ворожі обстріли тривали тут протягом усієї доби: вранці були активними снайпери противника, пообіду в хід пішли кулемети та ручні гранатомети. Пізно ввечері бойовики повністю перейшли на важке озброєння – з 10-ї вечора до опівночі ворог випустив 15 артилерійських снарядів та понад 110 мінометних мін. Внаслідок агресії бойовиків, два житлових будинки у Красногорівці зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих серед цивільних мешканців немає. По сусідству з епіцентром бойових дій, на КПВВ «Мар’їнка» пропускні операції були призупинені у моменти атак противника.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 27 ворожих обстрілів, зокрема 7 – з важкого озброєння.