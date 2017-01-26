ОСТАННІ НОВИНИ

У зоні АТО бойовики поранили трьох українських військових

|

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, троє військовослужбовців отримали поранення. Зокрема, по одному військовослужбовцю було поранено в Троїцькому та Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів. Ще одного військового було поранено на Луганському напрямку. Про це Львівському порталу повідомили  інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Основні бойові дії вчора велися у Попаснянському районі. Протягом дня противник активно відкривав вогонь з легкого озброєння у бік захисників Новозванівки, а пізно ввечері застосував міномети у цьому районі. Також у Троїцькому сталися два ворожі мінометні обстріли. Перший з них відбувся опівдні і тривав менше години. Вдруге бандформування відкрили вогонь з мінометів вже після заходу сонця і впродовж трьох годин випустили більше 50 мінометних мін.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 14 ворожих обстрілів, зокрема 2 – з важкого озброєння.

Донецький напрямок

Противник був активним у всіх ключових районах протистояння, за виключенням Донецького аеропорту. Найважча обстановка зберігається у Авдіївці. Там перший ворожий обстріл наших позицій розпочався зі сходом сонця і тривав трохи більше години. Важкого озброєння при цьому противник не застосовував. Вдруге режим тиші на цих рубежах бандформування порушили вже після обіду і припинили обстріли наших позицій лише через три години. Тоді на рівні зі стрілецькою зброєю сили окупанта застосували міномети.

На світлодарській дузі противник порушив режим тиші двічі – вранці та перед заходом сонця. В обох випадках – без використання важкого озброєння.

На північних околицях Горлівки – у Зайцевому –  відбулося три обстріли наших позицій – рано вранці, по обіді та пізно ввечері. Під час останнього ворог випустив 5 мінометних мін.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 7 ворожих обстрілів.

Маріупольський напрямок

Вперше у новому році бандформування застосували реактивну артилерію на цьому напрямку. Тричі бойовики вистрілили з переносних реактивних установок «Град-П» (Партизан)  під час чергового обстрілу наших позицій поблизу Красногорівки. Саме на ділянці фронту Красногорівка – Мар’їнка вчора було найгарячіше. Ворожі обстріли тривали тут протягом усієї доби: вранці були активними снайпери противника, пообіду в хід пішли кулемети та ручні гранатомети. Пізно ввечері бойовики повністю перейшли на важке озброєння – з 10-ї вечора до опівночі ворог випустив 15 артилерійських снарядів та понад 110 мінометних мін. Внаслідок агресії бойовиків, два житлових будинки у Красногорівці зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих серед цивільних мешканців немає. По сусідству з епіцентром бойових дій, на КПВВ «Мар’їнка» пропускні операції були призупинені у моменти атак противника.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 27 ворожих обстрілів, зокрема 7 – з важкого озброєння.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн