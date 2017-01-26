У Садового планували возити сміття областю мінімум рік

Угоди, які мають підписати міста області зі Львовом про прийом міського сміття, мерія Львова надіслала до Львівської ОДА. Про це сьогодні, 26 січня, під час прес-конференції повідомив начальник міського департаменту житлового господарства Сергій Бабак, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами посадовця, після учорашнього засідання обласної комісії ТЕБ НС, було визначено, хто з львівських перевізників сміття куди везтиме відходи.

«Після засідання комісії ми спільно з перевізниками опрацьовували питання наших подальших дій. У другій половині учорашнього дня отримали проект угоди, який перевізники мають підписати з полігонами, що будуть мати змогу прийняти ТПВ зі Львова. Сьогодні зранку в ЛОДА була нарада, де було анонсовано, що для перевізників передбачаються полігони: для ЛКП «Львівспецкомунтрнанс» – м. Дрогобич, для ТзОВ «Санком-Львів» – м. Новояворівськ, для ТзОВ «Спецавтотранс Львів» – м. Миколаїв, для ТзОВ «ДВ Ексовіт» – м. Борислав. Оскільки «Грінера» і «Аве-Львів» заявили, що проблем з перевантаженням на сміттєвих майданчиках немає, то вони будуть далі самі справлятися. Потім текст цих угод буде запропонований мерам міст, і тоді ми входимо на підписання», – розповів С. Бабак.

Як зазначив він, мова у договорах йде тільки про ту частину сміття, яка є перенакопиченою.

«Мова не йде про те, що будуть підписані договори про постійний вивіз сміття зі Львова…Я вбачав, що договір має бути мінімум на рік. Зараз, мабуть, буде прописано на тиждень…»,- наголосив посадовець.