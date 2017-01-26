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У Садового планували возити сміття областю мінімум рік

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Угоди, які мають підписати міста області зі Львовом про прийом міського сміття, мерія Львова надіслала до Львівської ОДА. Про це сьогодні, 26 січня, під час прес-конференції повідомив начальник міського департаменту житлового господарства Сергій Бабак, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами посадовця, після учорашнього засідання обласної комісії ТЕБ НС, було визначено, хто з львівських перевізників сміття куди везтиме відходи.

«Після засідання комісії ми спільно з перевізниками опрацьовували питання наших подальших дій. У другій половині учорашнього дня отримали проект угоди, який перевізники мають підписати з полігонами, що будуть мати змогу прийняти ТПВ зі Львова.  Сьогодні зранку в ЛОДА була нарада, де було анонсовано, що для перевізників передбачаються полігони: для ЛКП «Львівспецкомунтрнанс» – м. Дрогобич, для ТзОВ «Санком-Львів» – м. Новояворівськ, для ТзОВ «Спецавтотранс Львів» – м. Миколаїв, для ТзОВ «ДВ Ексовіт» – м. Борислав. Оскільки «Грінера» і «Аве-Львів» заявили, що проблем з перевантаженням на сміттєвих майданчиках немає, то вони будуть далі самі справлятися. Потім текст цих угод буде запропонований мерам міст, і тоді ми входимо на підписання», – розповів С. Бабак.

Як зазначив він, мова у договорах йде тільки про ту частину сміття, яка є перенакопиченою.

«Мова не йде про те, що будуть підписані договори про постійний вивіз сміття зі Львова…Я вбачав, що договір має бути мінімум на рік. Зараз, мабуть, буде прописано на тиждень…»,- наголосив посадовець.

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