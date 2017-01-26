У Польщі не відновили жодного з 14 пам’ятників воїнам УПА, які сплюндрували вандали

За останні три роки у Польщі вандали осквернили 14 українських пам’ятників, втім до сих пір ні одного з них так і не було відновлено. Про це сьогодні, 26 січня, на прес-конференції повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті Святослав Шеремета, передає кореспондент Львівського порталу.

«На превеликий жаль, жоден із зруйнованих пам’ятників на території Польщі не є відновленим», – сказав він.

І зауважив, що в цей час українська сторона працює над ліквідацією наслідків, спричинених актами вандалізму стосовно польських пам’ятників. Зокрема, це стосується інциденту, який стався під час Різдвяних свят у Гуті Пеняцькій.

«Фактично, на наступний день після закінчення слідчих дій усі образиві написи, пошкодження пам’ятника фарбою були усунені. На превеликий жаль, ми не бачимо такої ситуації на території Республіки Польща», – наголосив він.

Водночас Святослав Шеремета згадав про могилу-курган на горі Монастир, що розташована поблизу села Верхрата Любачівського повіту Підкарпатського воєводства, де є пам’ятник 64 воїнам УПА, які загинули в 1945 році в бою з військами НКВС.

«Там відбувся акт вандалізму: український хрест розписали в червоно-білий колір та був знак підпілля польського постання. Варто додати, що місцевій владі адресували лист з Варшави від Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва, щоби ті усунути наслідки вандалізму. Пройшов рік часу, а ці написи залишаються і досі», – зазначив Святослав Шеремета.

За його словами, найближчим часом українська делегація поїде на Верхрату та очистить це своїми силами. «Якщо польська місцева влада цього не здатна зробити, ми візьмемося за це самотужки…», – додав він.

Також Святослав Шеремета згадав про пам’ятник в Грушовичах, який кілька разів потерпав від рук вандалів:

«Так, працівники КП ЛОР «Доля» вже неодноразово очищали його від написів вандалів. Восени 2015 року, коли була домовленість між підприємством та об’єднанням українців Польщі з Перемишля, щоби в черговий раз очистити його, місцева влада викликала на місце поліцію і це було заборонено зробити…».

«Українська сторона неодноразово піднімала питання, щоби, як мінімум, очистити всі ці пам’ятники від написів. Тому, дуже дивною є позиція польської сторони, яка дає відписки про те, що у цих монументів є проблеми щодо правового поля їх встановлення», – підсумував він.

Фото: ipress.ua