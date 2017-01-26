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У Новому Роздолі «застукали» сміттєвози зі Львова, які розвернули в Миколаєві

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У Новому Роздолі спіймали машину зі сміттям зі Львова. Про це у Facebook повідомив депутат Новороздільської міської ради Анатолій Шалаєв, передає Львівський портал.

За його словами, попри заборону ввезення на міське сміттєзвалище відходів зі Львова, сміттєвози львівських перевізників все-таки туди заходять.
«Попри рішення Новороздільскої міської ради, в якому місцеві депутати одноголосно висловились проти завезення сміття зі Львова на терени Розділля, попри надзвичайно складну екологічну ситуацію в місті та відсутністю легітимного сміттєзвалища та лімітів, сміттєвози зі Львова таки викидають ТПВ без погодження з громадами. Сьогодні активісти Нового Роздолу затримали Львівський сміттєвоз..», – написав депутат.

Водночас, як інформує ZAXID.net, сьогодні районний Миколаїв відмовив львівським перевізникам прийняти ТПВ. Дві машини, які прибули зі Львова, розвернули на місцевому полігоні.

Директор фірми-перевізника ТзОВ «Спецавтотранс Львів» Остап Годунько розповів, що охорона миколаївського полігону, куди їхали дві машини з твердими побутовими відходами зі Львова, відмовилась впускати їх, передає прес-служба ЛМР.

«Заїхало дві машини до миколаївського полігону. Охорона полігону відмовилась нас пропускати, пояснивши це тим, що вони не мають на це жодних дозволів», ― зазначив Остап Годунько.

Після цього сміття повезли до Нового Роздолу, пише видання.

Зазначимо, що затриманні сміттєвози належать компанії-перевізнику «САТ», яка нещодавно «засвітилась» у схемі вивезення львівського сміття за фальшивими документами.

 

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