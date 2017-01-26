У мережі з’явились дані про «космічну» зарплатню керівника «Нафтогазу»

Зарплата голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва перевищує 2 млн грн. Умови трудового контракту голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і Колективний договір держкомпанії дозволяють істотно варіювати кінцевою сумою заробітної плати. Про це йдеться у відповідних документах, які оприлюднила ЕП.

Так, в додатковій угоді до трудового договору від 13 квітня 2016 року вказується, що крім посадового окладу (1,041 млн гривень.) СЕО отримує щомісячну премію «на умовах і в розмірі відповідно до колективного договору підприємства».

За даними ЕП, в даний час в «Нафтогазі» діє колективний договір від 25 червня 2012 року, підписаний тодішнім главою держкомпанії Євгеном Бакуліним.

Відповідно до нього, преміювання співробітників апарату НАК можливо на рівні до 200% від посадового окладу.

Перша половина з них (100%) виплачується в щомісячному режимі «за виконання виробничих функцій і завдань». Це означає, що систематична зарплата керівника НАК становить 2,082 млн гривень в місяць.

Інші 100% виплачуються не системно «за внесок в загальні результати роботи».

В такому випадку щомісячна сумарна винагорода глави «Нафтогазу» може досягати 3,123 млн гривень.

Фото: ЕП