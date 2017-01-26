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У Львові розшукують 90-річного дідуся, який пішов з дому і пропав

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Розшукують 90-річного Ярослава Захарчишина, який пропав у районі Нового Львова. Про це повідомляє спільнота «Варта 1» на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Сьогодні вийшов з дому в невідомому напрямку в районі Нового Львову (вул. Тернопільська-Стуса-Литвиненка) Захарчишин Ярослав Миколайович 1927р.н. Розшукує родина, можливо хтось впізнає, фото лише таке. Якщо побачите – телефонуйте за номером +380 97 524 4256 (п.Галина). Допоможіть знайти, будь ласка», – йдеться у повідомленні активістів.

Фото: Варта 1

 

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