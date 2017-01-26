У Львові патрульні врятували жінку, яка хотіла стрибнути з мосту

Львівські патрульні запобігли самогубству жінки, яка готувалася стрибнути з мосту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора, близько 23 години патрульні помітили жінку, яка намагалась стрибнути з моста на вулиці Княгині Ольги. Громадянка вже перекинула обидві ноги за перила та готувалась стрибнути. Інспектори вчасно встигли і витягнули її. Жінка дуже плакала і довго не могла нічого пояснити.

Патрульні заспокоїли її та відвели до службового автомобіля. Вона перебувала з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. 32-річна жінка розповіла, що її батько помер в 1996 році, а зараз вона хоче до нього.

Також вона розповіла, що вже 10 років тому намагалася покінчити життя самогубством. На місце події викликали швидку медичну допомогу. Жінку забрали до медичного закладу.

Фото: tyachivnews.in.ua

Відео: патрульні