У Львові на ринку чоловік хотів розрахуватися фальшивими доларами

Завдяки уважним громадянам, на одному з ринків Львова, патрульні затримали чоловіка, який хотів розрахуватися фальшивими грошима. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Учора патрульним надійшов виклик про чоловіка, який намагався розрахуватися за покупку фальшивими грошима на одному з ринків Львова. Інспектори оперативно прибули на місце події та виявили заявницю, яка є продавцем в торговій ятці. Вона повідомила, що невідомий намагався розрахуватись з нею фальшивими доларами за рюкзак. Разом з іншими продавцями, вони затримали чоловіка.

57-ми річний чоловік не зміг пояснити звідки в нього ці гроші. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у громадянина ці купюри. Мужчину доставили до Шевченківського відділу поліції.