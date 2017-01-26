У Львові на 302 майданчиках ростуть сміттєві гори

Учора 90 сміттєвих майданчиків Львова очистили від завал сміття. Про це сьогодні, 26 січня, під час прес-конференції повідомив керівник обласного департаменту житлового господарства Сергій Бабак, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, Львів почав очищуватися від сміття без допомоги області.

«На початок тижня було перенакопичення на 422 майданчиках, учора – 391, сьогодні – 302. Таке зниження накопичення іде за рахунок роботи і з перевізниками, ми понижуємо коефіцієнт накопичення наразі без допомоги, яку ми очікували від інших міст», – наголосив він

Також він підкреслив, що зараз у місті відбуваються конкурси на визначення перевізників сміття. І кожен перевізник має надати договір із полігонами щодо прийому ТПВ зі Львова.

«Перевізники до пакету документів ,які подають на конкурс, мають подати документи, які підтверджують, що у них є договори із полігонами. Тому вони працюють над пошуком полігонів. Ми, місто, теж продовжуємо пошук ділянки під полігон. Маємо надію, що ситуація покращиться наступного тижня. Бо вони (перевізники-ред.) мають домовленості. Вони не хочуть їх презентувати, бо як тільки це стає загально доступною інформацією, проходить 2-3 дні, і там починають блокування», – зазначив С. Бабак.

Нагадаємо, що стало відомо, на які сміттєзвалища області вивезуть гори львівських відходів.