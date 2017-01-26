У Львові через незаконне будівництво руйнується реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами

Реабілітаційний центр «Еліта», що знаходиться у Львові за адресою пр. Чорновола 45-а, потерпає від будівництва нового 16-ти поверхового офісного центру з підземними автостоянками. Про це Львівському порталу повідомили працівники медичного закладу, який функціонує з 1990 року та проводить лікування дітей з особливими потребами за спеціальною методикою всесвітньовідомого лікаря Козявкіна.

За їх словами, зараз лікувальному процесу заважають будівельні роботи, які здійснюються на сусідній ділянці (просп. В.Чорновола, 45-б).

«Після медичних процедур у пацієнтів не тільки фізичне, а й психологічне виснаження. Тому реабілітаційний процес потребує здорового та спокійного сну, чого, на жаль, клієнти клініки отримати не можуть. Щодня до реабілітаційного центру надходять скарги від батьків та пацієнтів на систематичні шумові звуки та земельні коливання, які негативно впливають на дітей з особливими потребами. Та на даний час ситуація погіршилася ще більше. Від будівництва потерпають стіни клініки, тріщини ростуть щохвилини і поступово з’являються у кожному з кабінеті», – наголошують у реабілітаційному центрі.

Особливо працівників «Еліти» обурює те, що, за їх словами, будівництво багатоповерхівки є незаконним. Дійсно, як повідомляв Львівський портал 13 грудня 2016 року, міська інспекція державного архітектурно-будівельного контролю позапланово перевірила та обстежила будівництво на просп. Чорновола, 45б. За результатами перевірки встановлено, що забудовник – ТОВ «Горизонт захід 1» – вніс недостовірні дані в декларацію про початок будівельних робіт, що є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом.

Як зазначили в Інспекції, внесенням недостовірних даних у декларацію забудовник порушив ч.8 ст. 36 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», а також п.11 «Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт», затвердженого Постановою КМУ №466. У зв’язку з цим, складено відповідний акт, припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт, припис про усунення виявлених порушень, а також протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Окрім цього, скасовано декларацію про початок будівництва, зареєстровану Департаментом ДАБІ у Львівській області в квітні 2016 р.

«Відповідно до Постанови КМУ №466, у разі виявлення недостовірних даних, наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, не відведеній для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту/будівельного паспорта, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню», – зазначили в Інспекції.

Таким чином, незважаючи на відсутність дозвільних документів, які надають право здійснювати будівельні роботи, забудовник продовжує будівництво 16-ти поверхової будівлі, чим грубо порушує усі норми чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил та спричиняє руйнування реабілітаційного центру «Еліта».

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові можна купити помешкання на місці колишнього гетто за адресою Чорновола, 45-б. А також, що з території гетто у Львові вивезли рештки людей і починають зводити там багатоповерхівку.

Згодом міська влада Львова почала переконувати, що виконавчий комітет не надавав дозволів на зведення багатоповерхівки, а у 2010 році погодив будівництво офісних приміщень на місці гетто.

Також Львівський портал писав, що у Львові на вул. Чорновола, 45-б, здійснюється будівництво багатоповерхівки Diplomat Tower, де були розстріляні більше 100 тисяч євреїв і 10 тисяч українців.