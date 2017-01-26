У Львівській області розшукують злочинця

На Львівщині розшукують чоловіка, що зловживав службовим становищем. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Управлінням внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.28 – ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України, розшукується Беген Ігор Іванович, 1988 року народження, львів’янин, несудимий.

«Усіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного, прохання повідомити на телефон довіри УВБ у Львівській області: 096-043-13-99 або на оперативну лінію 102», – йдеться у повідомленні.