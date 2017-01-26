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У Городку автобус насмерть збив бабусю

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Учора, 25 січня, у місті Городок водій автобуса зі сполученням «Львів – Судковичі» здійснив наїзд на 84-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм старенька померла на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 25 січня о 07:15 год. у м. Городок по  вул. Львівська, водій автобуса «БАЗ А07914», сполученням «Львів – Судковичі», 1966 року народження, житель с. Завʼязанці, Мостиського району, здійснив наїзд на пішохода, 1933 року народження, місцеву жительку. Внаслідок ДТП остання від отриманих травм померла на місці події. Тіло загиблої доправлено до моргу Городоцької районної лікарні.

Причини події зʼясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

 

 

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