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У Червонограді син обікрав власну матір

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На Львівщині 27-річний син обікрав матір. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

У Червоноградський відділ поліції 25 січня вночі з заявою про крадіжку звернувся 53-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що у його 47-річної співмешканки було викрадено мобільний телефон вартістю майже дві тисячі гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 27-річний син власниці телефону. У той вечір він заходив у гості до матері у квартиру її співмешканця і під час візиту викрав мобільний телефон.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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