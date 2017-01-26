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Цього року 1000 учасників АТО отримають по 100 тисяч матеріальної допомоги

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Цьогоріч 1000 учасників АТО отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У січні 2017 року громадська комісія із захисту інтересів учасників АТО, що при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій, опрацювала і передала на рішення виконавчого комітету міської ради 101 заяву від бійців АТО на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 100 тис. грн. Перші 100 осіб уже отримали таку допомогу у 2016 році. Цьогоріч, згідно з Програмою, такі виплати передбачені для 1000 учасників АТО.

Прийом заяв на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій розпочав 14 листопада минулого року. Відтак, впродовж 14 листопада – 25 січня подано 992 таких заяви від учасників АТО.

Як наголошують у Центрі, формування черговості включення у список на отримання матеріальної допомоги належить виключно до компетенції громадської комісії. До її складу  входять 5 представників громадських організацій, 2 представники добровольчих військових формувань та 6 працівників Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій (комісія формує рекомендаційний список, а рішення про його затвердження або внесення правок приймає виконавчий комітет ЛМР).

Черговість отримання допомоги визначена у Програмі про захист інтересів учасників АТО пунктом 12.1.:

у першу чергу матеріальна допомога надається особам, які мають поранення, контузії чи каліцтва, одержані під час участі в АТО, є інвалідами війни третьої групи, самотнім учасникам АТО, які мають на утриманні неповнолітніх дітей;

у другу чергу – військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, учасникам добровольчих військових формувань, які мають статус учасника бойових дій, особам, які виховують 3-х і більше неповнолітніх дітей, виховують або мають на утриманні дитину-інваліда;

у третю чергу – військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, учасникам добровольчих військових формувань, які мають статус учасника бойових дій, особам, які зараховані на квартирний облік у Львівську міську раду до 1 жовтня 2016 року;

у четверту чергу – інші категорії осіб, що визначені п.1 та 2 цієї Програми.

Крім того, комісія враховує терміни перебування в зоні проведення бойових дій, які вказані у довідці про безпосередню участь в АТО, що подається заявником разом з іншими документами. Особи, які прибули в зону АТО у 2014 році, першими отримають грошову компенсацію. Наступні – хто прибув туди у 2015 році, і потім, відповідно, у 2016 році.

Нагадаємо, «Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції» діятиме у Львові до 2020 року. Протягом цього часу відбуватиметься прийом документів і виплата коштів. На виплату матеріальної допомоги у міському бюджеті виділять  410 млн. грн.: 10 млн. виділили у 2016 році і по 100 млн. виділятимуть кожного наступного року до 2020 року. Це означає, що в 2017 році ця допомога буде виплачена 1000 учасникам АТО. Так само по 1000 учасників АТО отримають виплати у 2018-му, 2019-му і 2020-му роках.

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