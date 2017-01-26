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Таємниця «рожевого снігу». Собак у львівських парках труять червоним вином

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ЛКП «Лев» отримало результати хіміко-токсикологічного та біотоксикологічного дослідження зразків рожевої речовини, забраної на вулицях Львова.  Про це підприємство повідомляє у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Нагадуємо, у соцмережах неодноразово висловлювалась підозра, що це – розкидана отрута для собак. З метою перевірки цього факту, зразок такої речовини до ЛКП «Лев» доставив мешканець міста, і ми передали його на дослідження на кафедру нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького.

Як зазначено у протоколі дослідження, надана рідина мала «характерний аромат винних матеріалів». За результатами комплексного хіміко-токсикологічного та токсибіотоксикологічного дослідження встановлено, що речовина нетоксична і «за характерними якісними реакціями являє собою залишки виноматеріалу червоних марок вин» (детальніше у прикріпленому документі).

Також на кафедрі нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського нацуніверситету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького зазначають, що таблетки ізоніазиду, а саме такі підозри неодноразово висловлювались у соцмережах щодо рожевих слідів на снігу, при розчинені у воді та при контакті зі снігом не дають рожевого кольору. Щодо випарів ізоніазиду, отруєння чи опіків тварини відбутися не може, «для цього потрібно тварину занурити в концентрований розчин», пояснюють експерти кафедри.

Додамо, що ЛКП «Лев» подав ще два взірці матеріалу на дослідження та очікує на результати. Один з цих взірців доставлений Патрульна поліція Львова, інший самостійно відібраний у вказаному мешканцями місці.

Нагадаємо, оскільки у соцмережах вкотре почастішали повідомлення про отруєння тварин, а також про те, що у різних частинах міста люди знаходять на снігу сліди невідомої рожевої речовини, ЛКП «Лев» передало зразок такої речовини на лабораторне дослідження.

Фто: Соцмережі

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