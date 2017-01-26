Святослав Шеремета: «Російські спецслужби роблять все, щоб розсварити нас з Польщею та спровокувати «війну пам’ятників»

Відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті Святослав Шеремета про зруйнований у Гуті Пеняцькій на Львівщині пам’ятник вбитим полякам та те, як «третя сторона» намагається розсварити українців та поляків:

«У Гуті Пеняцькій відбулася чітко спланована диверсійна акція, а не вандалізм. Я був на місці двічі: коли розпочалися слідчі дії та на наступний день, коли пам’ятник відчищали від написів. Це були добре підготовані люди, а не вандали.

У заявах Інституту національної пам’яті, державної комісії і особисто моїй мовилося про те, що це все було зроблено третьою стороною. Ми розуміємо кому це вигідно – країні, що зараз веде війну з Україною, щоби спровокувати конфлікт.

На превеликий жаль, Гутою Пеняцькою не обмежилося, і стався ще один інцидент – у Биківні. Почерк аналогічний: ті ж балончики та написи. І ми усвідомлюємо що, що російські спецслужби не дрімають і роблять все для того, щоби загострити відносини між Україною та Польщею.

Водночас, протягом 2013-2016 років на території Республіки Польща відбулися диверсії в 14 місцях української пам’яті. Представники третьої сторони і маніпульовані ними радикальні польські націоналістичні організації робили все для того, щоб спровокувати українців, щоб анологічні речі розпочалися з нашої сторони. І я гордий за український народ, що ніхто не піддався на ці провокації. І зараз ось ми бачимо, що ці диверсанти третьої сторони, розуміючи, що їм нічого не вдалося, почали робити це все своїми кремлівськими руками. Зараз маю на увазі інциденти в Гуті Пеняцькій та Биківні.

Ми повинні робити все для того, щоб подібні акти вандалізму чи диверсії не повторювалися у майбутньому. Маємо розуміти, що наші вороги, представники Кремля, будуть робити все для того, щоб розсварити Україну з партнерами, щоб спровокувати».