Сьогодні на Личаківському кладовищі поховають бійця ОУН-УПА Василя Зварича

На 88-му році життя відійшов у вічність учасник визвольних змагань, член братства ОУН-УПА Василь Зварич. Чин похорону відбудеться сьогодні о 12.00 за адресою: вул. Б.Лепкого, 6, кв. 8. Опісля бійця ОУН-УПА поховають на Личаківському цвинтарі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Громада міста Львова співчуває близьким і рідним, друзям та побратимам загиблого.

Нагадаємо, Василь Зварич (28.11.1929 – 24.01.2017) – учасник визвольних змагань, член братства ОУН-УПА. До кінця своїх днів боровся за Соборну і Незалежну Україну.