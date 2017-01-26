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Скасування сесії не подіяло. Під Ратушею у Львові - «сміттєвий» пікет

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У Львові під міської Ратушею зібралось кілька десятків людей на пікет. Про це повідомляє депутат міської ради Ігор Зінкевич у Facebook.

Так, попри скасоване засідання сесії міськради через ймовірність сутичок у сесійній залі, протестувальники все ж таки прийшли під стіну мерії.

Так, люди протестують проти встановлення у Львові пресувальних ліній сміття. Серед їхніх гасел: «Ні Грибовичам-2 на Стрийській!», «Геть сміттєву мафію» тощо.

Як повідомляв Львівський портал, під час засідання 19 січня, коли приймали сміттєву ухвалу, у сесійній залі ЛМР сталася масова бійка. Тоді депутати прийняли рішення встановити пресувальні станції у 5 районах Львова.

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