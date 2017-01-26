ОСТАННІ НОВИНИ

Польський інвестор планує збудувати у Червонограді сміттєспалювальний завод

|

У середу, 25 сiчня президент польської фiрми “EKOWAT Sp. z o.o.” Адам Камiнськ підписав із міським головою Червонограда Андрiй Залiвським меморандум щодо зведення сміттєспалювального заводу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Червоноградської міської ради.

Так меморандум стосується отримання дозволу на будiвництво заводу з утилiзацiї вiдходiв в м. Червоноград, проектування, iнвестування будiвництва та будiвництва зазначеного об’єкту.

Сторони погодили, як варiант, розглянути можливiсть розмiщення заводу з утилiзацiї вiдходiв на територiї Червоноградського заводу залiзобетонних виробiв.

Пiдписання основної угоди з iнвестором очiкується орiєнтовно через пiвроку.

Також польськi iнвестори для мiста готують подарунок у виглядi екскаватора та комбiнованої машину для прибирання вулиць, розгортання снiгу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн