Польський інвестор планує збудувати у Червонограді сміттєспалювальний завод

У середу, 25 сiчня президент польської фiрми “EKOWAT Sp. z o.o.” Адам Камiнськ підписав із міським головою Червонограда Андрiй Залiвським меморандум щодо зведення сміттєспалювального заводу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Червоноградської міської ради.

Так меморандум стосується отримання дозволу на будiвництво заводу з утилiзацiї вiдходiв в м. Червоноград, проектування, iнвестування будiвництва та будiвництва зазначеного об’єкту.

Сторони погодили, як варiант, розглянути можливiсть розмiщення заводу з утилiзацiї вiдходiв на територiї Червоноградського заводу залiзобетонних виробiв.

Пiдписання основної угоди з iнвестором очiкується орiєнтовно через пiвроку.

Також польськi iнвестори для мiста готують подарунок у виглядi екскаватора та комбiнованої машину для прибирання вулиць, розгортання снiгу.