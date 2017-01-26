Поліція охорони Львівщини оголошує конкурс на вакантні посади

Управління поліції охорони у Львівській області оголошує конкурс на службу в поліції охорони серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції на вакантні посади. Зокрема, на службі потребують поліцейських та поліцейських-водіїв, передає Львівський портал.

До службових обов’язків за вказаними посадами входить забезпечення охорони об’єктів усіх форм власності, кредитно-фінансових установ, приміщень з особистим майном громадян, а також охорона публічного порядку у місті Львові, районних центрах області та містах обласного підпорядкування.

Вимоги до кандидатів : громадянство України, вік від 18 років, повна загальна середня або вища освіта, володіння українською мовою, готовність до служби в будь-якому регіоні України у зв’язку зі службовою необхідністю, для кандидатів на посаду поліцейського-водія – наявність посвідчення водія з категорією «В» та навики впевненого керування автомобілем в умовах дорожнього руху в м. Львові.

Необхідні навички та якості : належні стан здоров’я та рівень фізичної підготовки, позитивне проходження професійно-психологічного відбору, високі мотивація та особисті якості, здатність швидко приймати правильне рішення та вміння діяти в екстремальних ситуаціях, дисциплінованість, організованість, відповідальність, комунікабельність, ввічливість, стриманість, прагнення допомагати людям, уміння аргументовано висловлювати свою думку.

Ми пропонуємо : грошове забезпечення від 4,5 тисяч гривень з перспективою систематичного збільшення (залежить від займаної посади, спеціального звання, стажу служби в поліції), соціальні гарантії, професійне навчання, можливість кар’єрного росту.

Для участі в конкурсі кандидатам необхідно надати до поліцейської комісії наступні документи:

Письмову заяву про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

Копію паспорта громадянина України;

Копії документів про освіту;

Автобіографію та чотири фотокартки розміром 3х4 см (в анфас);

Декларацію, визначену Законом України «Про запобігання корупції»;

Копію трудової книжки (за наявності);

Медичну довідку про стан здоров’я;

Копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (приписного свідоцтва).

Документи для участі в конкурсі приймаються за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 44, Управління поліції охорони у Львівській області, відділ кадрового забезпечення.

Довідкова інформація з питань проведення конкурсу: тел. (032) 252-33-07, (067) 320-15-92, електронна пошта – vkzydsolv@gmail.com.