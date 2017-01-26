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Поліцейські знайшли 9-річну школярку, яка втекла від батьків до своєї бабусі

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Поліцейські знайшли дитину, яка пішла з дому без відома батьків у домі її бабусі, котра мешкає у тому ж селі. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

У Городоцьке відділення поліції 25 січня опівночі за допомогою звернулась мешканка одного з сіл району. Жінка повідомила, що її дев’ятирічна донька близько 21.30 пішла з дому та досі не повернулась. За словами матері, дитина сказала, що йде в туалет (розташований за межами будинку), одягнулась, вийшла на вулицю та зникла.

До пошуків дівчинки взялись правоохоронці. Вони ретельно оглянули прибудинкову територію, опитали сусідів і невдовзі виявили дитину у бабусі, котра мешкає у тому ж селі. Дівчинку, цілу та неушкоджену, повернули батькам.

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