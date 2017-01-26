Патрульні впіймали у Львові псевдоволонтера, який приїхав сюди «на заробітки» з Чекарщини 

У Львові патрульні затримали чоловіка, який видавав себе за волонтера і незаконно збирав кошти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

“Учора на службу 102 надійшов виклик про те що на вулиці Шевченка біля одного з супермаркетів жебракує чоловік у маніжці зеленого кольору.

Інспектори прибули на місце та помітили громадянина у яскравій формі, який збирає гроші. При перевірці він стверджував, що працює волонтером та надав посвідчення, яке того ж дня і отримав. Сам приїхав з Черкаської області.

Патрульні перевірили решту документів, які були у нього з собою. Вони з’ясували, що чоловік проводить дану діяльність незаконно. 30-ти річного чоловіка доставили до Шевченківського відділу поліції, де справу передали слідчим”, – зазначили у патрульній поліції.

Фото: патрульна поліція