Новояворівськ і Дрогобич готові прихистити львівське сміття лише в екстрених ситуаціях

Сміттєзвалище у Новояворівську має можливість прийняти і захоронити сміття зі Львова в екстреній ситуації. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив голова бюджетної комісії Новояворівської міської ради Володимир Пекар.

За його словами, міська рада Новояворівська уже отримала лист від Яворівської районної адміністрації щодо прийому сміттєвозів зі Львова на місцевому полігоні.

«Сьогодні прийшов лист від районної адміністрації: вона просить забезпечення прийняття декількох машин. Проблеми, щоб прийняти сміття у Новоярівську, немає, бо сміттєзвалище має термін експлуатації до 2029 року. Тому для екстрених питань його можна використовувати», – заявив він.

Як повідомив депутат, раніше львівське сміття теж возили до Новоярівського полігону.

«У червні було офіційне звернення від міської влади Львова. Від нас була відповідь, що декілька машин дозволяється їм вивозити. Мова йде про компанію «Санком», вона обслуговує частково села Яворівського району… Потім були мітинги, і на якийсь період перестали возити», – розповів він.

Також В. Пекар зазначив,що над проблемою сміття міська влада Львова мала б задуматися набагато раніше.

«Якщо міська рада Новояворівська задумалася над тим, щоб ставити сміттєсортувальну лінію, то ми думаємо про те, що експлуатація сміттєзвалища може закінчитися. А міська влада Львова думала не про те, щоб реалізовувати такий проект, а як би заробити гроші на нелегальному сортуванні», – наголосив він.

Як відомо, компанія «Санком» одноразово вивезе усе сміття із своїх майданчиків у Львові до Новояворівського полігону. Відповідну угоду найближчим часом мають підписати представники міст.

Водночас місто Дрогобич, яке погодилося прийняти сміття від комунального перевізника «Львівспецкомунтранс», наразі не готове відкрити свій полігон для Львова на довгий термін. Як розповів Львівському порталу директор КП Дрогобича «Комбінат міського господарства» Андрій Янів, міська влада зараз думає над тим, скільки сміття зможе прийняти від Львова.

«Керівництво Дрогобича допоможе, бо всі ми любимо-поважаємо наш Львів. Але зараз розглядається можливість про залучення додаткової техніки тощо. Зараз іде спілкування з громадою населеного пункту, де розташований полігон ТПВ. Ми вивчаємо можливість допомогти Львову, бо ситуація складна. Скільки і як – ще не вирішено, але шукаємо можливість…», – розповів він.

За його словами, велику кількість сміття полігон Дрогобича прийняти немає фізичної можливості.

«Великої кількості не буде, і на постійній основі теж», – зазначив А. Янів.

За словами посадовця, раніше міський полігон уже захоронював сміття зі Львова:

«Десь колись було таке, втім системно не возили. Коли їм треба було, то ми надавали допомогу, але це було рідко. Бо і наше сміттєзвалище потребує рекультивації і приведення до норм…».

Також вів додав, що наразі також вирішується питання про вартість захоронення ТПВ зі Львова.

Нагадаємо, що на початку червня Андрій Янів також зазначав Львівському порталу, що Дрогобич не має змоги прихистити львівське сміття.

«Ми, зваживши ситуацію, яка сталася у львів’ян, з розумінням віднеслись, тому частково надаємо допомогу. Громада ставиться до того з розумінням. Ми завезли незначну кількість сміття. Вчора було декілька авто. Ми дуже мало зможемо прийняти сміття, і сьогодні будемо бачити, чи дамо дозвіл на продовження звезення відходів до нас», – повідомив тоді він.

Раніше стало відомо, що міська влада Львова розраховувала возити сміття областю мінімум рік.