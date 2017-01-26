На «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, – Омелян

Результат роботи польської команди на чолі із Войцехом Балчуном, якого Кабінет Міністрів України призначив головою правління ПАТ «Укрзалізниця» у квітні 2016 року, не приніс жодних змін та результатів. Уся відповідальність за провал реформ в «Укрзалізниці» лежить на плечах Уряду та «друзів» самого В. Балчуна. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у інтерв’ю виданню Бізнес.Цензор.

За його словами, жодний крок польських реформаторів неможливо назвати успішним.

«Можу навести декілька прикладів по результатах роботи польської команди на «Укрзалізниці». Коротко: їх немає. З двадцяти кроків, які вони самі визначили як quick wins, успішних – жодного. Нуль. Покращення сервісу пасажирських перевезень немає… Кількість скарг на чистоту вагонів та якість сервісу з пасажирських перевезень зашкалює. Влітку я говорив, що необхідно відремонтувати кондиціонери в потягах. Взимку маю говорити, що треба відремонтувати вікна, щоб в потягах не було снігу? Це точно функція міністра, а не прямі обов’язки керівництва УЗ?», – обурюється В. Омелян.

Також він повідомив, що не виконується план модернізації пасажирських вагонів та зафіксовано падіння обсягів перевезення вантажів та нарікання від клієнтів…

«Проведено ремонт всього 21 пасажирського вагону. План модернізації пасажирських вагонів виконаний на 30%. За весь рік придбано всього 9 пасажирських вагонів, що становить 43% від плану. У вантажному перевезенні фіксуємо дефіцит вагонів, падіння обсягів перевезень, численні скарги вантажовідправників. І, як наслідок, «проїдання» коштів з підвищення тарифів у 2016 році. Відсутність прозорої системи розподілу порожніх вантажних вагонів, які фактично протягом 2016 року розподілялись в ручному режимі. Це, в свою чергу, спричинило численні скарги металургів, аграріїв та інших вантажовідправників.

Я мовчу про скандал з «АрселорМітал», коли гендиректор цієї компанії напряму звинуватив «Укрзалізницю» у нездатності організувати вантажні перевезення та корупції.

Транзит впав більш ніж на 30%. Не проведено тендер на закупівлю трьох тисяч вантажних піввагонів за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку ($90 млн).

Я, як міністр, витратив не один тиждень роботи на те, щоб провести переговори і підписати відповідні меморандуми про співпрацю з такими компаніями як Bombardier, General Electric, Siemens. Чому немає ніякої роботи далі?.. Створення вантажної філії ПАТ «Укрзалізниця» – не виконано. Робота не проводилась. Філія не утворена навіть на папері. Через відсутність чіткого затвердженого плану структурних перетворень ПАТ «Укрзалізниця» ми навіть не можемо сказати, коли ця філія запрацює», – повідомив Володимир Омелян.

Як розповідає міністр, не краща ситуація із покращенням стану залізничної інфраструктури.

«Щодо роботи з покращення стану залізничної інфраструктури – незадовільне виконання. Виконання плану освоєння капітальних інвестицій щодо реконструкції колії становить 64%, заміни стрілочних переводів, штучних споруд та земляного полотна виконано на 78%, по реконструкції переїздів виконано лише на 31%.

Незважаючи на запевнення голови правління ПАТ «Укрзалізниця», на нараді з вантажовідправниками за участі народних депутатів стосовно створення паливної компанії та резерву палива до 45 діб, УЗ продовжує функціонувати на межі можливого із запасом палива на 2-6 діб роботи», – повідомив Володимир Омелян.

Ключовою проблемою «Укрзалізниці» посадовець називає відсутність стратегічного плану розвитку.

«Ключове: стратегічного плану розвитку ПАТ «Укрзалізниця» немає. Жодного кроку з корпоратизації УЗ з травня 2016 року не було зроблено. На жаль, лише пан Балчун бачить «структурні і організаційні зміни, які є основою для системної реформи». Міністерство вимушене констатувати повний провал структурних реформ ПАТ «Укрзалізниця» у 2016 році.

Заяви голови правління щодо 300 млн грн прибутку – фейк. Прибуток став можливим тільки за рахунок підвищення тарифів. Фактично, УЗ отримала додатково майже 4 млрд гривень, які невідомо куди поділися», – повідомив він.

Водночас Омелян переконаний, що відповідальність за китичну ситуацію в «Укрзалізниці» несе Уряд в особі Володимира Гройсмана та «друзі» Войцеха Балчуна.

«Прем’єр-міністр чітко визначив, що УЗ переходить під контроль Уряду. Тепер вся ситуація, що склалася на «Укрзалізниці» – пряма відповідальність Уряду і особисто прем’єра, який прийняв таке рішення. Хоча, насправді він лише легалізував те, що триває фактично з липня 2016 року: найкращі друзі Балчуна – Гройсман, Кістіон і Дубневич, а не профільне міністерство.

Постанова про передачу УЗ була прийнята з низкою порушень. Відповідні зауваження ми відправили до прем’єр-міністра, до міністерства юстиції, МЕРТ… У випадку, коли там відбувається хаос і корупція, передача УЗ принесе лише втрати для економіки України, бо посилить існуючий хаос», – розповів міністр.

Також В. Омелян переконаний, що передача «Укрзалізниці» від Мінінфраструктури на баланс Мінекономрозвитку відбулася через його публічне невдоволення реформами в галузі.

«В цій ситуації, коли реформи залізниці немає, про що постійно говорить профільний міністр, прем’єр охоче підхоплює Балчуна. І це проблема – Балчун, замість того, щоб працювати весь час, займався всілякими політичними домовленостями. З якою метою це робилося, мені сказати важко. Не виключаю і підтримку Балчуна з боку Дубневича, який давно і міцно своїм бізнесом пов’язаний з залізницею. Коли я приїжджаю до Львова, мені люди показують перший-другий-третій будинок Дубневичів. Я не можу зрозуміти, коли керівник транспортного комітету встигає займатися такими величезними площами нерухомості, працюючи у Верховній Раді?», – обурюється Володимир Омелян.