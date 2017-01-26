На Львівщині відбудуться перші дитячі міжнародні гірськолижні змагання

У середу, 8 лютого, на схилах нового гірськолижного комплексу «Буковиця» що знаходиться на околиці м. Борислав на відстані 5,5 км від центру Трускавця розпочнуться Перші дитячі міжнародні гірськолижні змагання “Кубок “BUKOVYTSIA OPEN” Приймає Трускавець”. Триватимуть змагання два дні – 8 та 9 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До участі в змаганнях вже заявились дитячі спортивні команди з України, Польщі і Словаччини. Кубок буде щорічним.

Проходитимуть змагання за підтримки Комітету ВР України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму; Львівської ОДА, міст Трускавця, Борислава та Дрогобича.

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