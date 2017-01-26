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На Львівщині планується спорудження нового асфальтного заводу компанії Alov?

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На Львівщині планують спорудити новий асфальтний завод азербайджанської компанії Alov. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомив голова ЛОДА Олег Синютка.

Очільник Львівщини переконаний, що новий гравець на ринку ремонту доріг зможе скласти гідну конкуренцію турецькому «Онуру» та українській «Автомагістраль-Південь».

«Вчора зустрічався з власником азербайджанської компанії «Alov», яка спеціалізується на будівництві та ремонті доріг. Домовилися, що скоро на Львівщині буде новий асфальтний завод. Сподіваюся, що невдовзі такі монополісти, як «Онур» та «Автомагістраль-Південь» матимуть хорошу альтернативу», – повідомив він.

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