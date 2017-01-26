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На Львівщині планують паспортизувати всі об’єкти культурної спадщини

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На Львівщині хочуть паспортизувати всі об’єкти культурної спадщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В області діє програма «Охорони та збереження культурної спадщини». Затверджена вона на 3 роки. Торік у межах програми охопили 6 районів Львівщини та 3 міста обласного значення. Відтак, вдалося паспортизувати культурні пам’ятки у Сокальському, Жовківському та Яворівському районах.

Нині в області формують програми на 2017-тий рік. Районні адміністрації повинні затвердити відповідні рішення і передбачити кошти на виготовлення паспортів та облікових карток для пам’яток культурної спадщини. Крім цього, районні адміністрації впродовж року мають провести інвентаризацію пам’яток Львівщини, аби визначити їх технічний стан. А в подальшому виготовити проектно-кошторисну документацію і передбачати кошти на реставрацію аварійних об’єктів.

Фото: ЛОДА

 

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