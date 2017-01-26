На Львівщині двоє молодиків з бейсбольними битами вчинили дебош у кафе-барі

На Самбірщині двоє зловмисників з бейсбольними битами розтрощили кафе-бар та побили працівницю закладу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

До Самбірського відділу поліції 25 січня звернулася 45-річна жителька міста Новий Калинів. Вона повідомила, що двоє невідомих, озброєних бейсбольними битами, вчинили дебош у кафе-барі, де вона працює.

Група реагування патрульної поліції, прибувши на місце події, встановила особи зловмисників. Ними виявилися двоє 28-річних місцевих мешканців. Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, хулігани заподіяли заявниці тілесні ушкодження та битами потрощили меблі у барі. За попередніми оцінками, матеріальні збитки становлять понад 5 тисяч гривень.

Відкрите кримінальне провадження за статтею хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Правоохоронці проводять досудове розслідування, встановлюються обставини скоєння злочину.

Фото: Gazeta.ua