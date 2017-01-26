На Львівщині через обвал породи у реанімації опинився шахтар

Учора, 25 січня, до реанімаційного відділення в Червонограді доправили кріпильника шахти «Межирічанська» ДП «Львіввугілля». 39-річний чоловік постраждав через обвал породи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 25 січня о 14:40 год. до реанімаційного відділення Червоноградської центральної міської клінічної лікарні у важкому стані госпіталізовано кріпильника шахти «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» (Сокальський район), жителя с. Поздимир Сокальського району.

Травмування сталося внаслідок обвалу породи.

Причини події з’ясовуються. Стан потерпілого на 06:00 год. 26 січня – стабільно важкий.

Як Львівський портал повідомляв, вночі 23 січня через обвал породи травмувався працівник шахти «Степова» ДП «Львіввугілля».

Фото: 112 Україна