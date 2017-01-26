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Аварія на автодорозі Львів-Шегині: одна людина загинула, двоє – в лікарні

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На автодорозі Львів-Шегині в селі Родатичі внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув пасажир. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 25 січня о 15.45.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Форд Фокус», 27-річний львів’янин, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив зіткнення з автомобілем «Фолькваген Пасат», яким керував 49-річний мешканець одного з сіл Мостиського району.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля «Форд Фокус», 32-річний мешканець Пустомитівського району, від отриманих травм помер в лікарні. Водія госпіталізували в травмологічне відділення з діагнозом: «закритий перелом тазових кісток, черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Водія та пасажирку автомобіля «Фолькваген Пасат» з черепно-мозковими травмами та струсом головного мозку теж госпіталізовано.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або  експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

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