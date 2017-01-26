ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські поліцейські затримали зловмисника, який пограбував перехожого минулого року

|

Поліцейські затримали зловмисника, який пограбував перехожого у серпні минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

До Личаківського відділу поліції 18 серпня минулого року надійшла заява від 28-річного львів’янина. Він повідомив, що близько 10.30  біля церкви Іоана Хрестителя на вулиці Пасічній його побили та пограбували, відібравши мобільний телефон та гаманець з грошима. Загальна сума заподіяних збитків склала майже 18 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до пограбування причетний 23-річний місцевий мешканець.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Його вчинення карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

За рішенням суду підозрюваний знаходиться під домашнім арештом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн