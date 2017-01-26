Львівські поліцейські затримали зловмисника, який пограбував перехожого минулого року

Поліцейські затримали зловмисника, який пограбував перехожого у серпні минулого року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

До Личаківського відділу поліції 18 серпня минулого року надійшла заява від 28-річного львів’янина. Він повідомив, що близько 10.30 біля церкви Іоана Хрестителя на вулиці Пасічній його побили та пограбували, відібравши мобільний телефон та гаманець з грошима. Загальна сума заподіяних збитків склала майже 18 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до пограбування причетний 23-річний місцевий мешканець.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Його вчинення карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

За рішенням суду підозрюваний знаходиться під домашнім арештом.