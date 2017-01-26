Львівські патрульні затримали групу осіб, яких підозрюють у нічних крадіжках

У Львові на вулиці Кавалерідзе патрульні затримали групу осіб, які підозрюються у нічних крадіжках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Уночі, на службу 102 надійшов виклик про те що троє невідомих світять ліхтариком у вікна квартир та транспортних засобів на вулиці Кавалерідзе.

Патрульні прибули на місце та виявили трьох чоловіків з підозрілою поведінкою та зовнішнім виглядом.

При поверхневій перевірці, в невідомих знайшли інструменти,ніж, ліхтарик та новий стартовий пакет для мобільного телефону.

Чоловіків затримали та доставили до Сихівського відділу поліції, де їх перевірятимуть на причетність до квартирних та автомобільних крадіжок в цьому районі.

Фото: патрульна поліція Львова