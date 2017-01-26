Львівські патрульні врятували дідуся, який зламав ногу і був зачинений в квартирі

Завдяки львівським патрульним вдалося надати медичну допомогу дідусеві, який зламав ногу і був зачинений в квартирі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

В ніч на 26 січня патрульні отримали виклик на вулицю Тернопільську, від мешканки багатоповерхівки, що із сусіднього під‘їзду лунають крики про допомогу. Інспектори приїхали за лічені хвилини, їх зустріла заявниця і вказала звідки просять допомоги. Двері ніхто не відчиняв. Патрульні спочатку намагалися піднятися через дашок під‘їзду і заглянути квартиру на другому поверсі. Тоді через балкон сусідів перебралися на балкон квартири звідки кричав чоловік.

Патрульні побачили на підлозі 86-річного чоловіка. Інспектори одразу відкрили двері медикам. Вони діагностували перелом. Полісмени допомогли винести чоловіка до карети швидкої допомоги. У чоловіка є син, з яким на жаль не вдалося зв‘язатися. Дякуємо небайдужій громадянці за пильність та свідому позицію.

Фото: Львівські новини

Відео: патрульні