ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян просять допомогти розшукати 13-річного хлопця, який вийшов з дому і пропав

|

У Львові розшукують 13-річного Вадима Кайду, який вчора ввечері вийшов з дому на вул. Величковського, 58а і досі не повернувся. Про це повідомляють активісти «Варти-1» на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Хлопчик вийшов 25 січня близько 23.00 вийшов з дому і до сих пір не повернувся.

«Кайда Вадим Вікторович 2004 року народження Прикмети: зріст 160-165 см. Середньої тілобудови. Одягнений: чорні штани, чорна куртка, чорні черевики, біла шапка з вишиванкою та бамбоном. Може перебувати в районі АС – 2.

Усім хто бачив хлопця, або знає його місце перебування, телефонувати 102 або звертатись на «Варта-1», – наголошують активісти.

Фото: Варта 1

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн