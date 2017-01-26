Львів'ян просять допомогти розшукати 13-річного хлопця, який вийшов з дому і пропав

У Львові розшукують 13-річного Вадима Кайду, який вчора ввечері вийшов з дому на вул. Величковського, 58а і досі не повернувся. Про це повідомляють активісти «Варти-1» на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Хлопчик вийшов 25 січня близько 23.00 вийшов з дому і до сих пір не повернувся.

«Кайда Вадим Вікторович 2004 року народження Прикмети: зріст 160-165 см. Середньої тілобудови. Одягнений: чорні штани, чорна куртка, чорні черевики, біла шапка з вишиванкою та бамбоном. Може перебувати в районі АС – 2.

Усім хто бачив хлопця, або знає його місце перебування, телефонувати 102 або звертатись на «Варта-1», – наголошують активісти.

Фото: Варта 1