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Дитячі клуби запрошують дітей шкільного віку до безкоштовних занять

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У Львові дитячі клуби запрошують дітей шкільного віку до безкоштовних занять. Дитячі клуби Львова – мережа осередків дозвілля, в яких діють безкоштовні гуртки та секції пізнавального, творчого і спортивного спрямування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської рад.

Мета діяльності Дитячих клубів – організувати юним львів’янам можливості цікаво й змістовно проводити дозвілля неподалік від дому.

В мережі Дитячих клубів Львова працює багато гуртків, серед яких: малювання, англійська мова, рукоділля, декоративно-прикладне мистецтво, бісероплетіння, краєзнавство, іноземні мови, танці, студії театрального мистецтва, настільний теніс, атлетика, футбол, загальна фізична підготовка, пригодницький туризм та краєзнавство.

Вихованці, а також всі зацікавлені діти активно залучаються до клубної діяльності. Педагоги-організатори проводять в клубах різноманітні майстер-класи, вікторини, пізнавальні та виховні бесіди, влаштовують перегляди фільмів, рухливі ігри. З нагоди українських свят в дитячих клубах відбуваються тематичні заходи. Традиційними в Дитячих клубах вже стали школи писанкарства, олійного живопису, макетування, дизайну, художні пленери під час канікул на природі. Вихованці гуртків усіх напрямків залучаються до любительських змагань з настільного тенісу, шахів, шашок, стрітболу, футболу, легкої атлетики, волейболу.

Щомісяця педагоги організовують для дітей прогулянки цікавими і визначними місцями Львова, відвідини музеїв, театрів.

Графіки роботи гуртків у додатку по районах.

Координатор дитячо-юнацьких та молодіжних клубів управління молоді та спорту – Ліна Полихата, 2975- 871.

Фото: www.lviv.tv

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