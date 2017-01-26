Директор Львівського бронетанкового запевняє, що з понеділка підприємство запрацює на 100%

Директор Львівського бронетанкового заводу Роман Тимків запевнив, що з понеділка, 30 січня, підприємство буде працюватиме на повну потужність. Таким чином у коментарі Львівському порталу він відреагував на сьогоднішню, 26 січня, заяву «Укроборонпрому», що через недофінансування більшість колективу заводу муситиме піти у неоплачувану відпустку.

«У понеділок у нас буде фактично 100% завантаженості. Зараз ми запускаємо тепло і саме підприємство. Завтра воно буде запущене на 100%. А вже в понеділок працівники виходять працювати на нормальну, повну потужність», – розповів у коментарі Львівському порталу Роман Тимків.

Зазначимо, сьогодні, 26 січня, ДК «Укроборонпром» оприлюднив офіційне повідомлення про те, що українські військові не отримують сучасні танки «Оплот», бронемашини «Дозор-Б» та іншу новітню техніку через недофінансування. Відтак, через відсутність державних коштів Державний концерн муситиме відправити у неоплачувану відпустку більшість колективу Львівського бронетанкового заводу.

Директор Львівського бронетанкового заводу у розмові з кореспондентом Львівського порталу наголосив: «Жодної людини у нас зараз не перебуває в неоплачуваній відпустці».

Нагадаємо, влітку Роман Тимків зазначив, підприємство було завантажене лише на 10% і близько 4 місяців простоювало. Така ситуація склалась через брак фінансування. Але, на думку народних депутатів України, такої ситуації вдалося би уникнути, якби парламентарі від «Самопомочі» підтримали відповідний законопроект. Окрім того, нардепи з Львівщини вимагали від місцевої влади скасування земельного податку для оборонних підприємств області.

Фото: Львівський портал