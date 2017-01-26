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Авіарейс до Вроцлава можна стикувати із Лондоном, Ліверпулем та…

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Розпочату зі Львова до Вроцлава авіаподорож можна продовжити до Варшави, Лондона, Ліверпуля, Мілану, Стокгольму, Белфасту, Глазгоу, Дубліна тощо. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту «Львів».

Як відомо, лоукост авіакомпанія Wizz Air розпочне виконання польотів з/до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького 13 квітня 2017 року. Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень (вівторок та субота).

Розклад рейсів:

Вроцлав –Львів: Вт., Сб. Виліт о 13:00; Приліт о 14:15

Львів – Вроцлав: Вт., Сб. Виліт о 14:45; Приліт о 16:00.

«Розпочату з Вроцлава подорож можна продовжити до Варшави, Лондона, Ліверпуля, Мілану, Стокгольму, Белфасту, Глазгоу, Дубліна тощо», – йдеться у повідомленні.

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