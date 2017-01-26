Авіарейс до Вроцлава можна стикувати із Лондоном, Ліверпулем та…

Розпочату зі Львова до Вроцлава авіаподорож можна продовжити до Варшави, Лондона, Ліверпуля, Мілану, Стокгольму, Белфасту, Глазгоу, Дубліна тощо. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту «Львів».

Як відомо, лоукост авіакомпанія Wizz Air розпочне виконання польотів з/до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького 13 квітня 2017 року. Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень (вівторок та субота).

Розклад рейсів:

Вроцлав –Львів: Вт., Сб. Виліт о 13:00; Приліт о 14:15

Львів – Вроцлав: Вт., Сб. Виліт о 14:45; Приліт о 16:00.

«Розпочату з Вроцлава подорож можна продовжити до Варшави, Лондона, Ліверпуля, Мілану, Стокгольму, Белфасту, Глазгоу, Дубліна тощо», – йдеться у повідомленні.