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Зловмисник викрав у львів’янина іномарку та вимагав за неї 37000 гривень

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У Львові зловмисник ошукав власника викраденої іномарки та вимагав у чоловіка 37000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Шевченківський відділ поліції надійшла заява від 37-річного львів’янина, який став жертвою шахрая. За словами чоловіка, 12 січня у нього викрали автомобіль «Тойота Кемрі». Через декілька днів йому зателефонував невідомий, який пообіцяв повернути транспортний засіб за винагороду.

Чоловік перерахував на вказаний зловмисником банківський рахунок 37000 гривень. Не отримавши назад автомобіль потерпілий звернувся до поліції.

Правоохоронці  встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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