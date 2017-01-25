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За тиждень зі Львова вивезуть усе сміття до Дрогобича, Миколаєва, Самбора і Борислава?

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Протягом найближчих днів із усіх сміттєвих майданчиків Львова вивезуть тверді побутові відходи на полігони Львівської області. Відповідне рішення сьогодні, 25 січня, прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це передає кореспондент Львівського порталу із місця подій.

Зокрема комісія доручила місцевим органам області розглянути можливість прийняття ТПВ зі Львова, а також до кінця сьогоднішнього дня укласти відповідні угоди із місцевою владою Львова.

За словами керівника департаменту ЖКГ ЛОДА Назара Романчука, декілька сміттєвих полігонів області готові прийняти львівські відходи.

«Міські голови Дрогобича, Миколаєва, Самбора і Борислава готові підписати відповідні угоди», – повідомив він.

Як зазначив голова ЛОДА Олег Синютка, мова йде про одноразове вивезення сміття. Надалі міська влада Львова повинна самостійно вирішити свої господарські проблеми.

Окрім того, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки створила робочу групу під головуванням першого заступника голови ЛОДА Ростислава Замлинського і керівника департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Сергія Бабака, а також представників МНС. Група відповідатиме за організацію та контроль ситуації із вивезення ТПВ зі Львова.

Також у рішенні комісії йдеться про звернення до міської влади Львова та Уряду щодо виділення коштів на рекультивацію Грибовицького полігону та виготовлення відповідного проекту рекультивації.

Окрім того, Олег Синютка розпорядився створити план проти епідеміологічних наслідків і провести позачергову дератизацію сміттєвих майданчиків. Таким чином до наступного вівторка, 31 січня, критична ситуація зі сміттям у Львові має бути вирішена.

Як сказав під час брифінгу міський голова А. Садовий, мова не може йти про одноразову допомогу Львову: «Вісім місяців ми в блокаді. Щодня стоїть питання: куди вивозити 500 – 600 тон сміття?.. Ми останніми місяцями працюємо із містами Дрогобичем, Самбором та іншими на Львівщині, і вони частково приймають у невеликих кількостях львівське сміття. Але цього недостатньо. Сьогодні ми зробили малесенький крок для вирішення цієї проблеми, і до кінця дня я повідомлю, чи дійсно рішення комісії буде виконуватися, і чи укладемо ми відповідні угоди…».

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