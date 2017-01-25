За добу в зоні АТО загиблих серед українських воїнів немає, один боєць отримав поранення

Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець отримав поранення. Це сталося на Красногорівці внаслідок ворожого обстрілу. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Вчора бойові дії велися тільки у Попаснянському районі. Противник різко збільшив кількість обстрілів та активно застосовує важке озброєння. Особливо тривожна обстановка склалася між 1 та 2 годиною, коли противник відкрив вогонь з гармат та мінометів.

Згодом бойові дії активізувалися після 16 години і тривали до пізнього вечора. По всьому фронту від російського кордону до Золотого вчора було тихо. Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 11 ворожих обстрілів, зокрема 4 – з важкого озброєння. По наших позиціях випущено більше 30 мін та кілька снарядів.

Донецький напрямок

Найскладніша обстановка – в авдіївській промзоні. З перервами, близько 4 годин, окупанти вели масований вогонь по наших позиціях. При цьому було випущено не менше 30 мін. Також по одному ворожому обстрілу сталося у Луганському, Зайцевому, Новгородському, Кам’янці.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 8 ворожих обстрілів, зокрема 3 – з важкого озброєння. По наших позиціях випущено 40 мін.

Маріупольський напрямок

Тут, як і раніше, бойовики найбільше порушують режим тиші. Проте важке озброєння вчора не застосовувалося. Майже 80% ворожих обстрілів припадає на ділянку фронту Павлопіль-Широкине. Як і раніше, активно стріляють снайпери противника. Переважна частина обстрілів з боку НЗФ припадає на темну пору доби.

Також противник порушував режим тиші у Красногорівці, Мар’їнці, Новотроїцькому, Новогоригорівці.

Всього вчора на Маріупольському напрямку відбулося 36 ворожих обстрілів.