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Які земельні ділянки можна орендувати на Львівщині у 2017 році: перелік

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Перелік земельних ділянок, які пропонуються для продажу права їх оренди у 2017 році, містить 166 пропозицій, загальною площею 3046 га. Найбільші площі с/г земель пропонуються для продажу права оренди у Бродівському (620 га) та Сокальському (334 га) районах Львівської області.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Наші працівники постійно оновлюють перелік ділянок, які пропонуємо інвесторам в оренду. Завдяки земельним аукціонам з продажу права оренди с/г земель за межами населених пунктів, проведеним минулого року, до місцевих бюджетів додатково надходитиме 7,9 млн грн щорічно»,- відзначив Андрій Кавецький, керівник Головного управління  Держгеокадастру у Львівській області.

У січні цього року працівники Головного управління Держгеокадастру у Львівській області підготували та додали до переліку 23 земельні ділянки державної власності, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах, загальною площею 440 га.

Ознайомитися з переліком земельних ділянок, результатами проведених земельних аукціонів можна на сайті Держгеокадастру України http://torgy.land.gov.ua/auction

 

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