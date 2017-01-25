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Водіїв попереджають про туман та ожеледицю на дорогах Львівщини

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За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 26 січня вночі та вранці очікується слабкий туман та ожеледь. На дорогах – ожеледиця. Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху із проханням бути надзвичайно обережними та потурбуватися про свою безпеку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

«Закликаємо водіїв бути дуже уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, уникати ризикованих маневрувань.

Із особливою обережністю рухайтеся на спусках та підйомах, шляхопроводах, завчасно знижуйте швидкість, наближаючись до пішохідних переходів. За умов недостатньої видимості неодмінно вмикайте ближнє світло фар!», – наголошують у поліції.

Фото: дзеркало Коломиї

 

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