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Водіїв Львівщини закликають бути обережним: на дорогах - оежеледиця

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Сьогодні, 25 січня, за інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території Львівської області очікується хмарна погода з проясненнями.

Вдень часом невеликий сніг та мокрий сніг. Вранці місцями слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 5 – 10 м/с. Температура повітря вдень 0 – 5°С морозу.
25 – 27 січня на дорогах прогнозується ожеледиця.
Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем.
При ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Водіям слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

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