Вандали осквернили український та польський меморіали жертвам НКВД під Києвом

Вандали осквернили український та польський меморіали жертвам НКВД у Биківні під Києвом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Під Києвом, у Биківні, сплюндровано український та польський меморіали жертвам НКВД. Вандали, які швидше за все зробили це вночі, залишили сліди схожі на ті, що в Гуті Пеняцькій», – написав він.

Як інформує УП, на українській частині меморіалу помітні написи олійною фарбою: “СС Галичина” – на польській частині меморіалу, “ОУН-УПА курва” – на українській.

Також пошкоджена вхідна група польської частини меморіалу. Вандали спробували повалити колону з сірого граніту.

Керівництво заповіднику запевняє, що меморіал відчистять від написів якнайшвидше. А щоб відновити механічні пошкодження, скоріш за все, прийдеться зачекати теплого часу, коли відтане ґрунт. Працює слідство.

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам’ятник з прізвищами поляків, вбитих у 1944 році поліцейським підрозділом дивізії СС “Галичина”, яка складалася з українців, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

Довідка:

Меморіальний комплекс «Биківнянські могили» створений на пам’ять жертв політичних репресій поблизу селища Биківня. Пам’ятка історії національного значення, з 2006 року має статус заповідника національного значення.

У Биківнянському лісі знаходиться найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального призначення НКВС, де у кінці 30-х — в 40-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих. Трагедія Биківні стоїть в одному ряді із такими злочинами як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл.

Біля селища Биківня у 1930-х — початку 1940-х років (до окупації німцями Києва) в таємній обстановці здійснювались масові поховання осіб, репресованих і страчених у Києві органами НКВС. Офіційно будівництво спеціальної зони для таємних поховань розпочалося 1936 року.

Встановлено, що в районі селища Биківня закопували приречених до розстрілу в позасудовому порядку, вирок стосовно яких виконано у місті Києві. За даними науковців, у Биківнянському лісі покоїться близько 100 тис. репресованих комуністичною владою. На сьогодні за виявленими і опрацьованими співробітниками СБУ документами встановлено прізвища 14191 особи.

Вандали осквернили український та польський меморіали жертвам НКВД у Биківні під Києвом.

Фото: Facebook-сторінка Володимира В’ятровича