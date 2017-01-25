ОСТАННІ НОВИНИ

Вандали осквернили український та польський меморіали жертвам НКВД під Києвом

|

Вандали осквернили український та польський меморіали жертвам НКВД у Биківні під Києвом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Під Києвом, у Биківні, сплюндровано український та польський меморіали жертвам НКВД. Вандали, які швидше за все зробили це вночі, залишили сліди схожі на ті, що в Гуті Пеняцькій», – написав він.

Як інформує УП, на українській частині меморіалу помітні написи олійною фарбою: “СС Галичина” – на польській частині меморіалу, “ОУН-УПА курва” – на українській.

Також пошкоджена вхідна група польської частини меморіалу. Вандали спробували повалити колону з сірого граніту.

Керівництво заповіднику запевняє, що меморіал відчистять від написів якнайшвидше. А щоб відновити механічні пошкодження, скоріш за все, прийдеться зачекати теплого часу, коли відтане ґрунт. Працює слідство.

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам’ятник з прізвищами поляків, вбитих у 1944 році поліцейським підрозділом дивізії СС “Галичина”, яка складалася з українців, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

 

Довідка:

Меморіальний комплекс «Биківнянські могили» створений на пам’ять жертв політичних репресій поблизу селища Биківня. Пам’ятка історії національного значення, з 2006 року має статус заповідника національного значення.

У Биківнянському лісі знаходиться найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального призначення НКВС, де у кінці 30-х — в 40-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих. Трагедія Биківні стоїть в одному ряді із такими злочинами як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл.

Біля селища Биківня у 1930-х — початку 1940-х років (до окупації німцями Києва) в таємній обстановці здійснювались масові поховання осіб, репресованих і страчених у Києві органами НКВС. Офіційно будівництво спеціальної зони для таємних поховань розпочалося 1936 року.

Встановлено, що в районі селища Биківня закопували приречених до розстрілу в позасудовому порядку, вирок стосовно яких виконано у місті Києві. За даними науковців, у Биківнянському лісі покоїться близько 100 тис. репресованих комуністичною владою. На сьогодні за виявленими і опрацьованими співробітниками СБУ документами встановлено прізвища 14191 особи.

Вандали осквернили український та польський меморіали жертвам НКВД у Биківні під Києвом.

 

Фото: Facebook-сторінка Володимира В’ятровича

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн