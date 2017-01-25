«Укрзалізниця» планує до кінця року встановити безкоштовний Wi-Fi на всіх вокзалах

«Укрзалізниця» обіцяє до кінця року встановити безкоштовний Wi-Fi на всіх вокзалах. Про це під час засідання уряду заявив голова правління залізничного монополіста Войцех Балчун, повідомляє UNN.

«Розвиватимемо пасажирське сполучення, встановлюватимемо квиткові термінали на вокзалах, хочемо встановити на всіх вокзалах безкоштовний Wi-Fi, оголошуємо конкурс на дизайн нових вагонів майбутнього, які матимуть світові стандарти», — повідомив В.Балчун.

Крім того, за його словами, компанія має намір цього року купити 50 пасажирських вагонів.

«Також ми хочемо збільшити прибутковість пасажирських поїздів і запустити сполучення з Польщею, Австрією та Болгарією», — додав він.

В.Балчун також повідомив про ухвалення 24 січня рішення про виділення з компанії філії UZ Cargo та створення філії UZ Cargo International, що на думку очільника правління компанії сприятиме розвитку міжнародну діяльність компанії.

«Також на порядку денному створення власного експедитора — «УЗ Форвардинг», тому що, на жаль, у цій сфері «Укрзалізниця» повністю віддала свій ринок приватним компаніям», — додав очільник компанії.