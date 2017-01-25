В кінці квітня відбудуться вибори ще у 40 територіальних громадах в 15 областях України

Центральна виборча комісія призначила перші вибори ще у 40 об’єднаних територіальних громадах в 15 областях України. Вони відбудуться 30 квітня 2017 року. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає Львівський портал з посиланням на прес-службу Кабміну.
Комісія ЦВК оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.
Так, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин опублікував на своїй сторінці у Facebook інформацію про те, у яких громадах області пройдуть вибори.
Подаємо повний перелік об’єднаних громад, де 30 квітня 2017 року пройдуть перші місцеві вибори:
Вінницька область:
Якушинецька сільська ОТГ
Кунківська сільська ОТГ
Мурафська сільська ОТГ
Волинська область:
Колодяжненська сільська ОТГ
Заборольська сільська ОТГ
Вишнівська сільська ОТГ
Забродівська сільська ОТГ
Самарівська сільська ОТГ
Донецька область:
Сіверська міська ОТГ
Закарпатська область:
Іршавська міська ОТГ
Перечинська міська ОТГ
Запорізька область:
Великобілозерська сільська ОТГ
Павлівська сільська ОТГ
Гуляйпільська міська ОТГ
Широківська сільська ОТГ
Кам’янсько-Дніпровська міська ОТГ
Водянська сільська ОТГ
Оріхівська міська ОТГ
Чернігівська селищна ОТГ
Івано-Франківська область:
Олешанська сільська ОТГ
Львівська область:
Великолюбінська селищна ОТГ
Магерівська селищна ОТГ
Розвадівська сільська ОТГ
Миколаївська область:
Дорошівська сільська ОТГ
Одеська область:
Яськівська сільська ОТГ
Полтавська область:
Великобагачанська селищна ОТГ
Рокитянська сільська ОТГ
Рівненська область:
Бокіймівська сільська ОТГ
Сумська область:
Бочечківська сільська ОТГ
Краснопільська селищна ОТГ
Кролевецька міська ОТГ
Вільшанська сільська ОТГ
Херсонська область:
Горностаївська селищна ОТГ
Виноградівська сільська ОТГ
Черкаська область:
Степанецька сільська ОТГ
Селищенська сільська ОТГ
Ротмістрівська сільська ОТГ
Чернігівська область:
Комарівська сільська ОТГ
Козелецька селищна ОТГ
Менська міська ОТГ