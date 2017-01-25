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В кінці квітня відбудуться вибори ще у 40 територіальних громадах в 15 областях України

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Центральна виборча комісія призначила перші вибори ще у 40 об’єднаних територіальних громадах в 15 областях України. Вони відбудуться 30 квітня 2017 року. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає Львівський портал з посиланням на прес-службу Кабміну.

Комісія ЦВК оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

Так, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин опублікував на своїй сторінці у Facebook інформацію про те, у яких громадах області пройдуть вибори.

Подаємо повний перелік об’єднаних громад, де 30 квітня 2017 року пройдуть перші місцеві вибори:

Вінницька область:

Якушинецька сільська ОТГ

Кунківська сільська ОТГ

Мурафська сільська ОТГ

Волинська область:

Колодяжненська сільська ОТГ

Заборольська сільська ОТГ

Вишнівська сільська ОТГ

Забродівська сільська ОТГ

Самарівська сільська ОТГ

Донецька область:

Сіверська міська ОТГ

Закарпатська область:

Іршавська міська ОТГ

Перечинська міська ОТГ

Запорізька область:

Великобілозерська сільська ОТГ

Павлівська сільська ОТГ

Гуляйпільська міська ОТГ

Широківська сільська ОТГ

Кам’янсько-Дніпровська міська ОТГ

Водянська сільська ОТГ

Оріхівська міська ОТГ

Чернігівська селищна ОТГ

Івано-Франківська область:

Олешанська сільська ОТГ

Львівська область:

Великолюбінська селищна ОТГ

Магерівська селищна ОТГ

Розвадівська сільська ОТГ

Миколаївська область:

Дорошівська сільська ОТГ

Одеська область:

Яськівська сільська ОТГ

Полтавська область:

Великобагачанська селищна ОТГ

Рокитянська сільська ОТГ

Рівненська область:

Бокіймівська сільська ОТГ

Сумська область:

Бочечківська сільська ОТГ

Краснопільська селищна ОТГ

Кролевецька міська ОТГ

Вільшанська сільська ОТГ

Херсонська область:

Горностаївська селищна ОТГ

Виноградівська сільська ОТГ

Черкаська область:

Степанецька сільська ОТГ

Селищенська сільська ОТГ

Ротмістрівська сільська ОТГ

Чернігівська область:

Комарівська сільська ОТГ

Козелецька селищна ОТГ

Менська міська ОТГ

 

 

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