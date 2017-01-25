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У трьох містах та в одному районі на Львівщині перевищено епідпоріг грипу та ГРВІ

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За підсумками моніторингу впродовж 3 тижня 2017 року  захворіло  11 628 осіб (на 1798 випадків менше порівняно з попереднім тижнем). Інтенсивний показник на 100 тис. населення склав 461,5 при епідпорозі 439,28,   перевищення епідемічного порогу на 5,0%. Про це повідомляє ГУ Держспоживслужби України у Львівській області.

Спостерігається епідемічний ріст захворюваності на 4 територіях (14,8%). Перевищення епідпорогів зареєстровано на адміністративних територіях: Сокальський  район – 2,3р, м.Борислав – 1,7р., Жидачівський район – 1,6р., СтароСамбірський район – 1,5р.

Інтенсивні показники не перевищили епідемічні пороги в 23 районах

З початку епідсезону з 03.10.16 в області захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції 221 030 осіб, з них дітей до 17 років -58,7%. Із загального числа захворілих, в інфекційні стаціонари госпіталізовано  4 936  осіб  (2,2%), з них  3 462 дітей  до 17 років.

У контрольному із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції м. Львові  за звітний тиждень захворіло 4462 особи, що менше порівняно з попереднім тижнем  на 341 особу. Інтенсивний показник на 100 тис. склав 593,9  при епідпорозі 636,0.

Перевищення загального епідпорогу у  м. Львові не зареєстровано.  Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 44,2% (захворіло дітей до 17 років – 1974 особи). Перевищення рівня захворюваності  та  епідпорогів серед дитячого населення не зареєстровано.

 

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