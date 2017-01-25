У трьох містах та в одному районі на Львівщині перевищено епідпоріг грипу та ГРВІ

За підсумками моніторингу впродовж 3 тижня 2017 року захворіло 11 628 осіб (на 1798 випадків менше порівняно з попереднім тижнем). Інтенсивний показник на 100 тис. населення склав 461,5 при епідпорозі 439,28, перевищення епідемічного порогу на 5,0%. Про це повідомляє ГУ Держспоживслужби України у Львівській області.

Спостерігається епідемічний ріст захворюваності на 4 територіях (14,8%). Перевищення епідпорогів зареєстровано на адміністративних територіях: Сокальський район – 2,3р, м.Борислав – 1,7р., Жидачівський район – 1,6р., СтароСамбірський район – 1,5р.

Інтенсивні показники не перевищили епідемічні пороги в 23 районах

З початку епідсезону з 03.10.16 в області захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції 221 030 осіб, з них дітей до 17 років -58,7%. Із загального числа захворілих, в інфекційні стаціонари госпіталізовано 4 936 осіб (2,2%), з них 3 462 дітей до 17 років.

У контрольному із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції м. Львові за звітний тиждень захворіло 4462 особи, що менше порівняно з попереднім тижнем на 341 особу. Інтенсивний показник на 100 тис. склав 593,9 при епідпорозі 636,0.

Перевищення загального епідпорогу у м. Львові не зареєстровано. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 44,2% (захворіло дітей до 17 років – 1974 особи). Перевищення рівня захворюваності та епідпорогів серед дитячого населення не зареєстровано.