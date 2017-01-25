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У Мін’юсті планують за два роки переселити в нове приміщення ув’язнених з Львівського СІЗО

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Будівництво нових приміщень для Київського і Львівського СІЗО за межами міста в рамках державно-приватного партнерства може завершитись орієнтовно через два роки. Про це заявив під час прес-конференції в Укрінформі заступник міністра юстиції України Денис Чернишов, пише Укрінформ.

«Протягом тижня ми оголосимо конкурс проектів щодо Київського і Львівського СІЗО. Переможець буде визначений після того, як буде дана оцінка і Міністерством економіки, і Міністерством фінансів. Після того вже будуть відбуватися будівельні роботи. Я так думаю, що за років два ми будемо очікувати вже майбутніх мешканців СІЗО – Львівського і Київського – у нових приміщеннях», – сказав Чернишов.

Фото: Новий погляд

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